’Marokkaanse steekverdachte Soufiane B. al tien jaar werkzaam in drugshandel’

ROTTERDAM - De bewoner van de woning in de Rembrandtstraat waar in de nacht van donderdag op vrijdag een aanslag op werd gepleegd, en die wordt verdacht van een recente fatale steekpartij in Marokko, zou zich al vele jaren intensief bezighouden met drugshandel. Dat stellen bronnen in De Telegraaf. Omwonenden denken daar alles van te weten en vrezen hun buurjongen. „We weten hier in de straat allemaal om wie het gaat”, zegt een van hen. Velen zijn bang, en willen het liefst zo snel mogelijk verhuizen.

Onderzoek bij het huis aan de Rembrandtstraat. Ⓒ ANP / HH