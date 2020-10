Thuiswerkers slaan massaal alarm over dierengedrag: ’Kennis ontbreekt’

Daan de Zwaan krijgt een pootmassage in het Centrum voor Dierenhulpverlening in Gouda. Ⓒ Aldo ALLESSIE

GOUDA - Een paard in de gang is een door carnaval vertrouwd geraakt fenomeen. Maar dat in coronatijd massa’s buizerds in stadstuintjes landen en nestvlieders worden belaagd door kraaien, is écht nieuw. De medewerkers van de Dierenambulances krijgen deze natuurwonderen allemaal te horen nu half Nederland thuiswerkt en vanaf de keukentafel aangrijpende natuurrampen meent te ontwaren.