’Hoog spel’ EU in vaccinoorlog tussen Europa en VK

Premium Binnenland

Extra Pfizer-vaccins EU na kritiek over beperkte inkoop

Met de aankoop van nog eens 300 miljoen extra vaccins van Pfizer/BioNTech hoopt de Europese Commissie de uitrol van de vaccinatiecampagne in de EU een extra impuls te geven. Vooral in Duitsland was er kritiek dat er een te trage start zou zijn omdat er te voorzichtig is ingekocht.