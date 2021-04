VVD-prominenten woedend op Segers: 'Dit is buitengewoon niet charmant'

Premium Columns

Powerplay gestut op wankele argumenten en leugens

Toen Kees van der Staaij om half drie vannacht zei dat hij met pijn in het hart de motie van wantrouwen zou steunen, dacht ik dat het voorbij was. De SGP houdt niet van moties van wantrouwen. Ze dienen ze spaarzaam in en steunen ze vrijwel nooit.