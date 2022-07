Meer positieve coronatesten in Nijmegen na Vierdaagse

In Nijmegen zijn afgelopen maandag 162 mensen positief getest op het coronavirus, terwijl dat er afgelopen week gemiddeld 95 per dag waren. In Breda bijvoorbeeld, dat iets groter is, waren maandag 13 positieve testen. Daar lag het gemiddelde de afgelopen week echter ook al lager met 57.

Omlaag

Het aantal vastgestelde besmettingen gaat in het hele land omlaag. In de afgelopen week zijn in Nederland ongeveer 30 procent minder besmettingen bevestigd dan in de week ervoor. In Amsterdam kregen maandag 111 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgden Rotterdam (77), Den Haag (73) en Utrecht (58).

De GGD Gelderland-Zuid ziet ook een kleine toename in de coronatestaanvragen. Toch zegt dat niet veel, want deelnemers aan de fameuze wandeltocht komen uit de hele wereld en ook het uitgebreide feestprogramma trekt meer mensen dan uit Nijmegen alleen.

Testen bij de GGD zijn bovendien eigenlijk alleen nog bedoeld voor bepaalde groepen, zoals mensen die een herstelbewijs nodig hebben. Alle anderen wordt aangeraden een thuistest te doen en zich aan de bekende maatregelen te houden.