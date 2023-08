Aanklacht tegen Donald Trump wegens belemmering verkiezingen 2020

Het is de derde strafzaak tegen Trump, die ook al wordt vervolgd wegens het achterhouden van staatsgeheimen en in de zaak van betaald zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. In een 45-pagina’s tellende aanklacht staat dat Trump „op onwettige wijze heeft geprobeerd legale stemmen ongeldig te maken en de uitslagen te ondermijnen.”

Trumps verzet mondde uit in de bestorming van het Capitool in 2021, na de verloren presidentsverkiezingen. Boze aanhangers vielen toen op 6 januari het parlement binnen in een poging een sessie te saboteren die de verkiezingsuitslag moest bekrachtigen. Daarbij vielen meerdere doden.

Speciale aanklager Jack Smith, die is aangesteld door de minister van Justitie uit de Biden-regering, stelt dat Trump er alles aan deed om aan de macht te blijven, terwijl de Republikein wist dat hij verloren had. De zware aanklacht is de meest bedreigende beschuldiging voor de politieke aspiraties van the Donald, die zich aanstaande donderdag moet melden bij de rechtbank in Washington D.C.

In een korte reactie noemt Trump de nieuwe aanklacht ’nep’ „Waarom hebben ze zo lang gewacht? Omdat ze het in het midden van de campagne wilden.” Republikeinen zeggen al langer dat de Democraten via het ministerie van Justitie, dat speciale aanklager Smith heeft benoemd, proberen Trump in aanloop naar de presidentsverkiezingen te diskwalificeren uit vrees dat hij zittend president Joe Biden zal verslaan. In peilingen gaat Trump ruim voorop in de race om de Republikeinse nominatie en laat hij ook Biden achter zich.

Mogelijk wacht Trump nog een vierde aanklacht in de staat Georgia wegens pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Republikeinse medestanders schoven daartoe in een aantal staten nep-kiesmannen naar voren. Zo had de sessie in het Congres van 6 januari verder verstoord moeten worden. Een aantal van deze nep-kiesmannen, die in het Amerikaanse kiesstelsel kiezers vertegenwoordigen, is al veroordeeld.