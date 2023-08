Trump verwacht nieuwe aanklacht, deze keer voor bestorming Capitool

In het bericht spreekt hij over de „gestoorde” speciaal aanklager Jack Smith en over een valse aanklacht. Smith klaagde Trump al aan voor het meenemen en achterhouden van vertrouwelijke documenten uit het Witte Huis. Dat was de eerste keer dat een oud-president op dergelijk hoog niveau werd aangeklaagd.

Trump meldde al een paar keer dat hij opnieuw vervolging verwacht. Onlangs zei hij op Truth Social dat hij het doelwit is van een onderzoek naar de Capitoolbestorming op 6 januari 2021. Hij leverde toen geen bewijs dat zo’n zaak eraan zou komen en beschouwt het hoe dan ook als een politiek proces.

De aanval op het Capitool kostte vijf mensen het leven, vele tientallen agenten raakten gewond en verslaggevers werden bedreigd. Trump had zijn aanhangers opgeroepen naar het Capitool te marcheren. Hij greep niet in toen de bestorming compleet uit de hand liep. De demonstranten wilden voorkomen dat Joe Biden officieel werd aangewezen als nieuwe president.

Immuniteit

Beweringen van Donald Trump dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen in 2020, vallen onder de presidentiële immuniteit die hij destijds genoot. Dat heeft een rechter in de staat Pennsylvania deze week bepaald in een zaak die is aangespannen door een man die als supervisor van een kiesdistrict werkte in 2020.

Volgens de rechter moet de immuniteit zo breed worden opgevat, dat ook beweringen waarvan Trump wist dat ze niet waar waren eronder vallen. Twee van de aanklachten van de supervisor komen door de uitspraak te vervallen. Een derde wordt, ondanks Trumps verzoek te seponeren, wel in behandeling genomen omdat die over een uitspraak gaat die Trump deed nadat hij het Witte Huis verliet.

De man die de rechtszaak aanspande, James Savage, zegt dat hij naar aanleiding van Trumps beweringen doodsbedreigingen heeft ontvangen. De stress daarover zou hem twee hartaanvallen hebben bezorgd.

De rechter waarschuwde in zijn uitspraak dat hij alleen in de context van deze specifieke zaak oordeelt. „In andere rechtszaken kan onderzocht worden hoe gepast zijn beweringen en daden waren voor een president en of, zoals de aanklager in deze zaak en anderen beweren, zijn gedrag heeft geleid tot een bedreiging van onze democratie. Dit is niet de juiste zaak of plek om dat te doen.”