Premium Het beste van De Telegraaf

Filmpjes van creatieve beweegspelletjes voor senioren gaan viraal: ’Hoe simpel kan het zijn!’

Door Tanja Verkaik Kopieer naar clipboard

Joël Kruisselbrink krijgt met zijn originele spelletjes ouderen in beweging. Albert (78) is enthousiast: „Joël is een genie, een soort Einstein.” Ⓒ René Oudshoorn

DEN HAAG - Bellenblaastennis, föhnpoolen, pacman met een schoenendoos of een zelfgemaakte flipperkast van een eettafel. Niets is bewegingsagoog Joël Kruisselbrink van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) te gek om onder andere mensen met dementie in beweging te krijgen. Zijn filmpjes zijn zo’n hit op sociale media dat influencers er jaloers van kunnen worden. „Sommigen zijn in totaal wel een miljoen keer bekeken”, zegt Kruisselbrink.