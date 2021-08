Agenten treffen fortuin aan in huis van Drentse drugsverslaafde (39)

De verdachte is volgens de rechtbank in Assen ook schuldig aan heling van krasloten die bij een inbraak in de Kiosk in Hoogeveen waren gestolen en aan de diefstal van een elektrische fiets. De inbraken werden in januari en februari gepleegd.

De Hoogevener is verslaafd aan harddrugs en zou met de berovingen zijn levensstijl in stand willen houden. Hij was al een bekende van de politie.

Strafblad

De man heeft dan ook een lang strafblad en zat nog in een proeftijd van een eerdere veroordeling. Een voorwaardelijke straf van acht maanden moet hij daarom alsnog uitzitten. Voor de nieuwe feiten is de Hoogevener veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Hij moet zich verplicht laten behandelen. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.