Duits stel omgekomen bij vluchtpoging branden Turkije

In Turkije zijn de afgelopen week 156 natuurbranden uitgebroken. Daarvan waren er dinsdagochtend zeker 146 onder controle, zeggen de autoriteiten. Het vuur liet de afgelopen tijd een spoor aan verwoestingen achter in gebieden aan de Middellandse Zee, waar ook Nederlandse toeristen zijn geëvacueerd. Er vielen zeker acht doden, onder wie het stel uit Manavgat. Meerdere landen hebben blusvliegtuigen gestuurd om Turkije te helpen bij de strijd tegen het vuur.

Griekenland

Ook hulpdiensten in andere landen in de regio hebben de handen vol aan het blussen van bosbranden. In Griekenland brak dinsdag een grote brand uit bij een industrieterrein in de buitenwijk Varympompi, bij Athene. Meer dan honderd brandweerlieden zijn uitgerukt om het vuur te blussen. Zij krijgen steun vanuit de lucht. De autoriteiten hebben een snelweg in het gebied gesloten en ook het treinverkeer is verstoord.

Griekenland gaat gebukt onder een extreme hittegolf. De temperaturen komen er al dagen boven de 40 graden uit. In die periode zijn ook meer dan 100 natuurbranden gemeld, onder meer op het eiland Rodos. Grieken hoeven voorlopig niet op verkoeling te rekenen. Er wordt deze week rekening gehouden met temperaturen tot 46 graden. Ook in buurland Bulgarije is het snikheet en er woeden branden.

In Italië maakten de hulpdiensten dinsdag bekend dat landelijk 1130 blusoperaties worden uitgevoerd. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet in de zuidelijke regio Calabrië. De politie zegt twee mannen te hebben opgepakt die op heterdaad waren betrapt bij het aansteken van branden in het Nebrodi-gebergte op Sicilië. Daar zou een paar dagen eerder ook al een andere brandstichter zijn opgepakt.