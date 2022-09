Aanklagers Kosovo-tribunaal eisen 35 jaar cel voor rebellenleider

Premium Binnenland

Hoorn leeft mee: ’Ik wilde Sumanta zo dicht mogelijk bij haar lichaam gedenken’

In Hoorn is dinsdag intens meegeleefd tijdens de zoekactie naar het lichaam van Sumanta Bansi bij bedrijventerrein Hoorn 80. Veel bewoners kwamen even een kijkje nemen op de zoekplek. De opluchting was heel groot toen bleek dat op de door Manodj B. aangewezen plek menselijke resten zijn gevonden.