GENT - Stalbezetters van Meat the Victims dreigen met een nieuwe actie rond een internationaal congres van Animal Rights. De Vlaamse dierenactivist Glenn Lemmens, ook aanwezig bij de invasie van een varkensbedrijf in Boxtel, roept gelijkgezinden via sociale media op zich aan te melden voor een nieuwe ’grote actie’.