Grijze lucht en felrode zon boven New York: ’Dit is ongekend’

Dat schrijven onder meer de New York Post, de BBC en The Guardian.

„De rook is duizenden kilometers naar het oosten gegaan, waardoor een dikke laag van stof over New York hangt”, aldus de New York Post. De zon kleurde dinsdagavond onder meer felrood.

Tekst loopt verder onder tweet.

Volgens Berkeley Earth lag de kwaliteit van lucht op een indexcijfer van 157, hoger dan de 100 waarbij gezondheidsschade optreedt. De waardes piekten ver boven de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie die aangeven wat gezond is.

Tekst loopt verder onder tweet.

Kwetsbare mensen, zoals zwangere vrouwen of ouderen, werden gewaarschuwd dat ze moeilijkheden kunnen ervaren met ademen. Ook zou keelirritatie en waterige ogen kunnen optreden.

Inwoners van New York in een park in Brooklyn. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

83 bosbranden

Aan de westkust in de Verenigde Staten woedden in totaal 83 natuurbranden, verdeeld over 13 staten. Ook Canada heeft het zwaar te stellen.

Niet alleen de zon kleurde rood, ook de maan was dinsdagavond oranje. Ⓒ John Angelillo/UPI/Shutterstock

„We zien dat veel branden een gigantische hoeveelheid rook produceren”, vertelt meteoroloog David Lawrence van de National Weather Service tegen USA Today. „Tegen de tijd dat die rook het oosten heeft bereikt, is het meestal verdund. Maar nu is er gewoon zó veel rook in de atmosfeer.”

Geen zicht

„Dit is heel ongebruikelijk, ik kan me zoiets niet herinneren”, vertelt hoogleraar milieustudies George Pope van de Montclair State University tegen The Guardian. Hij kan vanuit zijn huis in New Jersey de hoge wolkenkrabbers van Manhatten niet meer zien. „Je kunt eigenlijk altijd de skyline wel zien, op zijn minst een silhouet, ook als het mistig is. Dit is ongezien.”

Zó ziet het eruit vanuit de lucht. Ⓒ Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Volgens de allerlaatste metingen lijkt de luchtkwaliteit nog iets verhoogd, maar niet meer boven kritieke niveaus.