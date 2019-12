Hoekstra negeerde eigen ambtenaren bij geheime operatie Air France KLM

Ambtenaren van het departement vonden dat Kamerleden vooraf geïnformeerd moesten worden over de koop. Dat blijkt uit documenten die De Telegraaf kreeg na een Wob-verzoek.

De ambtenaren hebben meerdere malen minister Hoekstra gewaarschuwd dat het ’onrechtmatig’ zou zijn als de aandelen in de luchtvaartmaatschappij zouden worden opgekocht zonder de Kamer te informeren. Die heeft namelijk ’budgetrecht’, dat houdt in dat er geen uitgaven mogen worden gedaan zonder dat ze ermee in hebben kunnen stemmen.

In extreme gevallen mag wel van dat budgetrecht af worden geweken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2008, toen de staat midden in de kredietcrisis Fortis Bank Nederland nationaliseerde zonder de Kamer te informeren. Maar uit een tot voor kort geheime notitie blijkt dat ambtenaren de minister hebben geadviseerd dat de ’omstandigheden onvergelijkbaar zijn’ met de financiële crisis die verschillende banken raakte.

Het ministerie van Financiën wilde graag zonder ruchtbaarheid de aandelen kopen, omdat het uitlekken daarvan voor heibel met de Franse overheid, op dat moment al grootaandeelhouder in Air France KLM, zou zorgen. Ook zou het uitlekken van het nieuws de prijs van het aandeel opdrijven, waardoor het kopen van het aandelenpakket flink duurder zou uitvallen.

De ambtenaren gaven wel een vluchtroute om de Kamer alsnog te informeren, maar dan wel vertrouwelijk. „Daarmee blijft de niet geautoriseerde uitgave onrechtmatig”, schrijven ambtenaren aan de minister.

Hoekstra kiest uiteindelijk voor deze route. De dag voordat de staat begint met het inkopen van aandelen, op 20 februari, worden de Kamerleden in het geheim bij Hoekstra uitgenodigd, die ze informeert over wat het kabinet precies van plan is.

Dan begint er een zorgvuldig uitgekiende operatie om het belang van uiteindelijk zo’n 14 procent in te kopen, zonder dat handelaars op de financiële markten doorhebben wat er gebeurt. Dat begint op 20 februari, omdat het bedrijf dan zijn jaarcijfers presenteert. Op die dag is er veel meer handel in het aandeel van de luchtvaartmaatschappij, dus kan de staat makkelijk flink meer aandelen inslaan zonder dat het opvalt.

Het is de week voor het voorjaarsreces. Bij Financiën wordt erop gerekend dat ze in de week van het reces zo veel aandelen binnen hebben dat de inkoopactie de week daarna naar buiten komt. Dit omdat het belang dan zo groot is geworden dat het gemeld moet worden bij financiële toezichthouders en zo publiek wordt gemaakt. Maar de zaak komt al tijdens de recesweek in stroomversnelling als Financiën een groot pakket aandelen van één partij over kan nemen.

Ineens heeft Hoekstra, nog geen week nadat hij begon met aandelen kopen, een belang van ruim 12 procent in handen. In allerijl wordt er een persconferentie opgetuigd om dat nieuws de wereld in te brengen. De hele geheime missie heeft uiteindelijk, als het belang een week later is vergroot tot zo’n 14 procent, bijna 750 miljoen euro gekost.

Het kabinet heeft de aandelen gekocht om meer invloed te hebben op de positie van KLM binnen de luchtvaartcombinatie. Al jarenlang bestaat de vrees dat Air France de ’blauwe trots’ opeet of alle ’Nederlandse’ winst gebruikt om het slechter presenterende Franse deel draaiende te houden.