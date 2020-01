Nederlandse duikleraar leidde terroristen op

Tientallen duikers werden geronseld in de moskee en behaalden vervolgens hun Padi-brevet bij duikschool Safe Diving.

Amsterdam - Een Arabische duikleraar ronselde leerlingen in de Eindhovense moskee Al Fourkaan en leidde hen met militaire discipline naar hun Padi-brevet. Het is een bizar, maar alweer bijna vergeten verhaal uit de vroege geschiedenis van de jihad in Nederland. Documentairemaker Sinan Can en researcher Daniëlle van Lieshout grepen terug op de zaak uit 2003 en zochten voor De Lokroep uit dat een aantal leerlingen later opdook in terreurdossiers.