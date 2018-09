’Vrouw met middelvinger naar Trump’ spant rechtszaak aan

Op 28 oktober 2017 reed Trump terug naar het Witte Huis na een potje golf in Sterling (Virginia). De beveiligde presidentiële colonne passeerde daarbij de fietsende Juli Briskman, die haar gevoelens voor de Amerikaanse regeringsleider op dat moment duidelijke maakte door haar middelvinger op te steken. „Ik dacht: ’Echt waar, ben je weer aan het golfen?’ Ik dacht aan de vernielingen door de orkaan op Puerto Rico, de uitgewezen kinderen, de reacties op de schietpartij in Las Vegas… En toen kon ik me niet meer inhouden”, stelde Juli eerder.

Het beeld werd wereldwijd opgepikt. Dat leverde haar heel wat reacties op, zowel positief als negatief. De actie had echter een groter gevolg: de alleenstaande moeder werd ontslagen bij marketingbedrijf Akima. Naar eigen zeggen gebeurde dat omdat Juli de foto plaatste op haar Facebookpagina en dat viel niet te rijmen met het social mediabeleid van het bedrijf. Dat ze geen enkele verwijzing maakte naar Akima maakte volgens de werkgever niet uit.

Onamerikaans

Juli vecht nu terug. Ze maakte woensdag bekend dat ze haar voormalige werkgever voor de rechter sleept om het ontslag aan te vechten. „Wat met mij gebeurde is onrechtmatig en onamerikaans”, schrijft de vrouw op Twitter. In een statement zegt haar advocaat dat Juli werd ontslagen omdat Akima vreesde voor repercussies, omdat het bedrijf zaken deed met de overheid.

„Ik span deze rechtszaak aan, omdat Amerikanen niet zouden moeten kiezen tussen hun principes en hun loonbrief”, stelt Juli nog. „Werken voor een bedrijf dat zaken doet met de overheid zou je nooit moeten belemmeren om diezelfde regering te bekritiseren in je privétijd.”