Derde schietpartij in drie dagen tijd in gemeente Purmerend

Een dag eerder, op woensdag, werd in de vroege ochtend om 04.30 uur een woning aan de Boeierstraat beschoten. De gevel en een raam raakten door kogelinslagen beschadigd. De politie vermoedt ook dat er vuurwerk bij de voordeur van de woning is afgestoken. Op het moment dat er geschoten werd, was er niemand thuis.

Op dinsdagavond vielen er schoten op de Belthoeve in Middenbeemster, een dorp in de gemeente Purmerend. Ook bij deze schietpartij raakte niemand gewond. Er werden geen verdachten aangehouden. De politie vond even verderop een aantal hulzen op de Bijenlust en de Vlijthoeve en spullen die mogelijk van de verdachten waren. Deze heeft de politie in beslag genomen.

Bij de schietpartij dinsdagavond ging het om drie tot vier donker geklede verdachten, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de drie schietpartijen, maar dit wordt volgens de politie wel onderzocht, meldt NH Nieuws.