Trump spaart ’echte schoonheden’

De bijeenkomst in de Rose Garden van het Witte Huis was beperkt in omvang door het coronavirus. De president sprak over de traditie die dateert uit het presidentschap van Abraham Lincoln, en schonk vervolgens genade aan het gelukkige koppel kalkoenen dat dit jaar aan de feestdis ontsnapt: Corn en Cob, of ’echte schoonheden’ zoals Trump ze omschreef.