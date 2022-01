Hulpvlucht naar Tonga moet omkeren vanwege coronageval aan boord

De vlucht die om moest keren was donderdagmiddag vanuit het Australische Brisbane vertrokken. Voor vertrek hadden alle bemanningsleden een negatieve antigeentest overlegd. Eenmaal onderweg bleek een van de bemanningsleden echter een positieve uitslag te hebben bij een PCR-test, die uit voorzorg ook was afgenomen.

Een woordvoerder van het Australische ministerie van Defensie meldt dat de hulpgoederen na terugkomst in Brisbane zijn overgeplaatst in een ander vliegtuig dat alsnog naar Tonga vertrokken is. De eerste vluchten met hulpmiddelen die vanuit Nieuw-Zeeland en Australië waren vertrokken kwamen donderdag aan in Tonga. De landen stuurden essentiële goederen zoals water en communicatieapparatuur naar de met vulkaanas bedekte eilandstaat. Er zijn ook marineschepen met tienduizenden liters drinkwater onderweg.

De vulkaan bij Tonga barstte zaterdag uit, met een tsunami tot gevolg. De eruptie van de vulkaan was zo groot dat die overal op aarde meetbaar was door verschil in luchtdruk. Meer dan tachtig procent van de 100.000 inwoners van de archipel is getroffen door de ramp, zeiden de Verenigde Naties woensdag. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen, maar het dodental kan nog verder oplopen.

Tonga is als een van de weinige landen ter wereld coronavrij en een uitbraak zou er volgens de VN „rampzalig zijn.”