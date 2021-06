Oud-minister Donald Rumsfeld op 88-jarige leeftijd overleden

Rumsfeld diende ook als minister van Defensie onder president Gerald Ford van 1975 tot 1977. Hij was daardoor zowel de jongste als de oudste minister van Defensie in de Verenigde Staten. Onder Bush had hij een belangrijke rol bij de invasie van Irak en Afghanistan na 9/11.

Donald Rumsfeld tijdens een 9/11 ceremonie in Washington. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Rumsfeld overleed in het bijzijn van zijn familie in Taos, in de Amerikaanse staat New Mexico.