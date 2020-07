400 jongeren op illegale rave-party in Brunssum

Volgens een woordvoerster van de politie waren op het dancefeest zo’n 400 jongeren afgekomen. De politie sommeerde hen rond 01.00 uur om weg te gaan, waaraan de jongeren gehoor gaven. Niemand werd aangehouden.

De feestgangers waren via social media opgeroepen naar Brunssum te komen.

Ook in Leeuwarden was zaterdagochtend een illegaal feest gaande, in recreatiegebied Froskepolle. Agenten kwamen de feestgangers op het spoor via klachten over geluidsoverlast. Volgens de politie waren ongeveer honderd mensen bijeen. De organisatie heeft het feest beëindigd en de boel opgeruimd.