Verdachte drugssmokkel doodgeschoten bij onderschepping door marineschip Zr. Ms. Groningen

Zr.Ms. Groningen, momenteel voor de Kustwacht Caribisch gebied varend, onderschepte in de Caribische Zee een snelle boot. Het betreft een zogenoemde go-fast die een grote lading verdovende middelen, vermoedelijk cocaïne, vervoerde.

Aan boord van de snelle boot zaten vijf opvarenden. Op het moment dat ze door hadden dat ze waren betrapt, gooiden ze een aantal balen overboord. Dat deel van de lading is verloren gegaan. Ruim 1.620 kilogram verdovende middelen is in beslag genomen. Tijdens de onderscheppingsactie is er door de kustwacht geschoten. Hierbij is een opvarende van de go-fast om het leven gekomen.

Landsrecherche

De verdachten, het stoffelijk overschot en de smokkelwaar zijn door de Kustwacht Caribisch Gebied overgedragen aan het Korps Politie Curaçao. Die zet het onderzoek voort. Nu de kustwacht betrokken was bij de onderschepping en er iemand om het leven is gekomen, is ook de landsrecherche betrokken bij het onderzoek.