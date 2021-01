De Inktpot 100 jaar: ’Dit pand ademt spoor’

Voor de bouw van de Inktpot, die in mei 100 jaar oud is, werden 22 miljoen bakstenen gebruikt. Ⓒ ProRail

Utrecht - De Inktpot in Utrecht is het grootste bakstenen gebouw van Nederland en bestaat in mei precies honderd jaar. Het pand ademt geschiedenis, maar is tegelijkertijd het moderne hoofdkantoor van spoorbeheerder ProRail.