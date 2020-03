Gratis Suske en Wiske bij De Telegraaf

In het eerste avontuur wordt Wiske nog vergezeld door haar oudere broer Rikki. Op 30 maart 1945 verscheen de eerste strook van het door Willy Vandersteen gemaakte verhaal Rikki en Wiske in Chocowakije in de Belgische krant De Nieuwe Standaard. Sinds een jaar staat Suske en Wiske ook dagelijks in De Telegraaf.

Vanwege het 75-jarige jubileum van Suske en Wiske stelt Standaard Uitgeverij aan lezers van De Telegraaf digitaal het eerste avontuur van de jarige stripserie ter beschikking. Een digitale versie van Rikki en Wiske in Chocowakije is hier te downloaden.