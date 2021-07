LIVE | Jongeren kunnen tweede prik eerder laten zetten

Jongeren voor wie vanaf 16 augustus een afspraak voor een tweede prik van hun coronavaccinatie staat gepland, kunnen deze afspraak binnenkort naar voren halen. Ze krijgen hiervoor in de komende dagen een sms van de GGD, waarna ze kunnen bellen voor een eerdere afspraak.

Zo wil het kabinet „klaar zijn voor het nieuwe schooljaar” na de zomervakantie, legt demissionair zorgminister Hugo de Jonge uit.

Jongeren tussen de 12 en 17 jaar krijgen het Pfizer-vaccin. Daarvan zijn er genoeg op voorraad. Ook zijn er meer prikslots beschikbaar dan nodig. Daarom kunnen de tweede prikken naar voren worden gehaald, zolang er maar drie weken tussen de eerste en tweede prik zitten.

Het is makkelijker de afspraken te verzetten voor jongeren, omdat zij in principe alleen met Pfizer zijn geprikt. Jongvolwassenen boven de 18 jaar kregen zowel het vaccin van Pfizer als van Moderna, waardoor het „in de uitvoering” ingewikkelder is om de tweede prik te verschuiven, meldt het ministerie van Volksgezondheid. „Wanneer er voldoende vaccins beschikbaar komen, wordt er gestart met de versnelling van de groep boven de 18 jaar.” Voor die groep moet vier weken tussen de twee prikken zitten.

08.00 - Minder bussen, ook na corona

Hoe langer we massaal thuiswerken, hoe penibeler de financiële huishouding van bedrijven in het openbaar vervoer wordt. Zonder passagiers geen inkomsten. Dus zien provincies en vervoersbedrijven zich genoodzaakt te snijden in dienstregelingen van stads- en streekbussen. Door het hele land doen bussen vanaf volgend jaar minder frequent de haltes aan. Sommige trajecten worden helemaal geschrapt, schrijft Trouw.

Het gaat om buslijnen van onder meer de vervoersbedrijven Arriva (Noord-Brabant, Limburg en Friesland), Keolis (Overijssel en Gelderland) en Connexxion (Noord-Holland en Flevoland). De exacte omvang van de kaalslag is nog niet duidelijk. Provincies stevenen af op 10 procent minder busritten ten opzichte van voor de pandemie, blijkt uit hun plannen. De inkrimping heeft effect op tientallen buslijnen. In enkele regio’s draait de ingeperkte dienstregeling al.

De vervoersbedrijven (NS, stads- en streekvervoer) kampen door de coronacrisis met miljoenenverliezen. Om te voorkomen dat er straks helemaal geen treinen en bussen meer rijden, staat de overheid garant voor maximaal 95 procent van de tekorten van ov-bedrijven, wat neerkomt op 1,5 miljard euro voor dit jaar, en nog eens 240 miljoen euro tot september 2022.

07.00 - Vaccinatiegegevens zonder toestemming gedeeld met RIVM

Vaccinatiegegevens van zevenhonderd patiënten zijn zonder toestemming gedeeld met het RIVM. Zo blijkt uit navraag van BNR bij de betrokken organisaties.

Na eerdere problemen met het vastleggen van de vaccinatiegegevens in het centrale register van het RIVM, zijn de gegevens van honderden patiënten nu zonder toestemming verspreid. Voorafgaand aan een vaccinatie wordt gevraagd of de informatie gedeeld mag worden met het RIVM. Vanwege een fout in een van de huisartsensystemen, zijn de persoonsgegevens van zevenhonderd gevaccineerden toch gedeeld, zonder dat hier toestemming voor is gegeven.

Vijfhonderd mensen hebben duidelijk aangegeven dat hun informatie niet gedeeld mag worden. Van tweehonderd patiënten is niet bekend of zij toestemming hebben gegeven. In totaal zijn zeventig huisartsenpraktijken hierbij betrokken, meldt BNR na navraag bij de softwareontwikkelaar. De ontwikkelaar laat weten dat het om een tijdelijke softwarefout gaat en dat het probleem inmiddels verholpen is. Ook het RIVM bevestigt dat het onterecht persoonsgegevens heeft ontvangen.

06.00 - ’Patiënt moet zelf kunnen kiezen voor digitale zorg’

Patiënten moeten zelf kunnen kiezen of ze digitale zorg willen. Door corona was al bijna een derde van de polibezoeken op afstand. Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland pleiten in het AD voor een recht op digitale hulp.

Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) blijkt dat tijdens de eerste lockdown 70 procent van de consulten digitaal verliep, in het eerste kwartaal van 2021 was dat nog ruim 30 procent.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Patiëntenfederatie Nederland vinden dat patiënten het recht moeten krijgen om zélf te kiezen wat voor zorg ze willen: digitaal of bij de zorgverlener op het spreekuur. „Zelfs met een moeilijk gesprek kan het fijn zijn om dat via een beeldscherm thuis te doen, want dan kan je bijvoorbeeld iedereen erbij hebben. Dat past soms niet eens in een spreekkamer”, zegt ZN-directeur Petra van Holst. Bovendien scheelt het reistijd, hoeven patiënten niet altijd een dagdeel vrij te nemen voor een artsenbezoek en neemt de druk op de zorg af.

05.00 - Agenten gewond bij Frans coronaprotest, tientallen aanhoudingen

Tijdens de Franse coronaprotesten van zaterdag zijn 29 politiemensen gewond geraakt en 71 mensen aangehouden, meldden de autoriteiten in het land een dag later. Op diverse plaatsen werd betoogd tegen de ’gezondheidspas’ en de vaccinatieplicht die de regering wil invoeren voor onder anderen het zorgpersoneel, om patiënten te beschermen tegen het coronavirus. De betogers vinden die plicht te ver gaan.

In totaal gingen zo’n 160.000 mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten. Onder meer in Parijs botsten betogers met de politie. Daar zette de politie traangas en waterkanonnen in. In Marseille keerden demonstranten zich tegen een cameraploeg van televisiezender BFMTV.

Andere demonstraties met onlusten tot gevolg waren in Lyon, Nantes en Toulouse.

