Naald in urinebuis; jongen kan drie dagen niet plassen

Artsen in het La Rabta ziekenhuis in de Tunesische hoofdstad maakten bekend dat de jongen negen centimeter lange naald omwille van seksueel genot zelf in zijn urinebuis had geschoven. Met een tang kon de jongen van het object worden verlost.

De artsen publiceerden het verhaal op de site Urology Case Reports.

Hoewel zeldzaam, is het zeker niet de eerste keer dat patiënten zich melden met vreemde objecten in hun genitaliën. Vaak start de behandeling wel (te) laat, omdat zij het bezoekje aan de arts uit schaamte te lang uitstellen.

De medische team zag al mannen èn vrouwen voorbij komen waarbij stroomdraad, rietjes, batterijen, tandenborstels, thermometers of gloeilampen moesten worden verwijderd. Een patiënt presteerde het om de staart van een eekhoorn naar binnen te schuiven.