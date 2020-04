België telt meer besmettingen met coronavirus

De autoriteiten telden het voorbije etmaal 190 sterfgevallen, waarmee het totaal komt op 6679. Daarin zijn vanwege een technisch probleem de meest recente sterfgevallen in Vlaamse woonzorgcentra niet meegenomen.

Het aantal patiënten in Belgische ziekenhuizen daalde met 172 tot 4355. Op de intensive care nam het aantal coronapatiënten af met 23 tot 970. Ook worden er 22 minder mensen beademd. Dat zijn er nu 681.

Viroloog Steven Van Gucht sprak zich positief uit over deze verder dalende trend. Later op de dag besluit de Nationale Veiligheidsraad over een mogelijke versoepeling van een aantal maatregelen. Van Gucht benadrukte dat dat kan zolang mensen zich blijven houden aan de drie basisregels: thuisblijven als je je ziek voelt, afstand houden en handhygiëne.