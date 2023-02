Premium Het beste van De Telegraaf

Van corruptie verdachte Eva Kaili wil bij dochtertje zijn Van auto met chauffeur naar gevangenisbusje: opgepakt EU-kopstuk klaagt over cel

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Eva Kaili en haar metgezel Francesco Giorgi

Brussel - De bekende Belgische advocaat Sven Mary wil Eva Kaili zo snel mogelijk vrij krijgen. De voormalige Griekse tv-ster en vicevoorzitter van het Europees Parlement is verdachte in het corruptieschandaal ’Qatargate’ en zit sinds begin december in voorlopige hechtenis. De Griekse Kaili klaagt al langer over haar ’nieuwe leven’ in de Belgische cel. Als kopstuk in het Europees Parlement had ze met al haar personeel een luxeleventje. Nu heeft de EU-dienstauto plaatsgemaakt voor een gevangenenbusje.