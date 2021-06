Drukte voor prikbewijs in geel boekje: ’Ruim twintig minuten in de rij gestaan’

Binnenland

Aantal coronapatiënten op ic’s neemt verder af, besmettingen onder weekgemiddelde

Het aantal coronaptiënten op de intensive cares is in het afgelopen etmaal weer afgenomen. Er liggen in totaal nog 351 patiënten op de ic’s. Dat zijn er 26 minder dan vrijdag. Verder werden er in het afgelopen etmaal 2160 nieuwe coronagevallen gemeld.