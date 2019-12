Barney gunt zichzelf geen genade: ’Raar om te verwachten dat hij trots is’

Vriend en vijand verbaasde zich over hoe hard de gevallen Raymond van Barneveld (52) zaterdagavond op het WK Darts over zichzelf oordeelde. De vijfvoudig wereldkampioen betitelde zichzelf na uitschakeling in de eerste ronde als een ’amateur’ en ’loser’ die ’walgt van zichzelf’. Psycholoog Jeffrey Wijnberg toont vooral begrip. „Een kampioen is nooit een goede verliezer.”