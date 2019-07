Zo gaan wrakdieven te werk

— Het verdwijnen van de wrakken van de Nederlandse onderzeeërs in Maleisische wateren doet meteen denken aan de Javazee, waar Chinese slopers ook illegaal restanten van Nederlandse oorlogsbodems boven water takelden. Olof van Joolen beschreef al eerder hoe dit in zijn werk ging. Dit verhaal is eerder gepubliceerd op 19 november 2016 in De Telegraaf.