’Swingerstel loog over seks met Ivana’

Specifiek de verklaring over het seksuele contact tussen het echtpaar en Ivana staat ter discussie. In een uitgebreid interview met Britse krant the Mail on Sunday lichtte het stel afgelopen zondag toe dat er een trio plaatsvond in de ochtend waarop Ivana stierf.

Dat interview was de eerste keer dat Alexander en Luna in het openbaar spraken over Ivana’s fatale nacht. Hun openheid over het seksuele contact verbaasde Ivana’s familie en de door hun ingehuurde privédetective Mark Williams-Thomas omdat zij over informatie beschikken waaruit blijkt dat het echtpaar tijdens het eerste politieverhoor een heel ander verhaal had.

Voormalig agent Mark Williams-Thomas, die als journalist onder meer de Britse pedofiel Jimmy Savile ontmaskerde en een eigen serie heeft op Netflix, zet vraagtekens bij de verklaring van de Johnsons.

,,Toen ik in Kuala Lumpur was vertelde hoofdinspecteur Abdullah het tegenovergestelde. De Johnsons vertelden in hun eerste verklaring juist dat zij géén seks hadden gehad met Ivana. Dus er is een kans dat ze ook over andere dingen liegen of hebben gelogen.”

,,Daarnaast heb ik gesproken met twee vrienden van de Johnsons. Zij spraken het echtpaar kort na Ivana’s dood over wat er die nacht gebeurde. Aan hen hebben de Johnsons ook verteld dat er geen seks plaatsvond die nacht.”

Het is de detective van de familie niet duidelijk waarom het stel dan juist nú naar buiten zou komen met deze versie. Hij vermoedt dat ze onder druk staan. Ondertussen heeft Mark-Williams Thomas geen contact meer gehad met de hoofdinspecteur, die ook aan De Telegraaf geen commentaar gaf over het politieonderzoek.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat in december een oriënterend onderzoek startte naar de doodsoorzaak van Ivana, geeft ook geen commentaar op de onduidelijkheid over de verklaring van de Johnsons.