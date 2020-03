Invloedrijke Chinees, die president ’clown’ noemde, vermist

„Ren Zhiqiang is een publiek figuur en zijn verdwijning is algemeen bekend”, zegt zakenvrouw en vriendin Wang Ying. „De instellingen die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten zo snel mogelijk met een verklaring komen.”

Zhiqiang had vorige maand kritiek op de handelswijze van China met betrekking tot het coronavirus en noemde Xi daarom een clown. Hij stelde een essay op waarin hij kritiek uitte op de president en zijn beleid. Volgens Zhiqiang had het nieuwe coronavirus eerder aangepakt kunnen worden als er in China vrijheid van meningsuiting was geweest en ook journalisten niet beperkt werden in hun werk.

De 69-jarige Zhiqiang staat in eigen land bekend om zijn kritiek op het Chinese overheidsbeleid.