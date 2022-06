Strop dreigt voor Floriade zonder 33,8 miljoen extra: ’Zo erg voor inwoners dat dit nu gebeurt’

Waar ruim twee miljoen betalende bezoekers werden verwacht, ziet de organisatie zich genoodzaakt dit aantal bij te stellen naar 1,2 miljoen. Sinds de start bezochten inmiddels 232.500 mensen de groene expo, en dat is ongeveer een derde van het verwachte aantal.

Volgens Floriade-directeur Hans Bakker zijn corona en de inflatie de grootste boosdoeners van de teleurstellende start en het verloop van de expo. „We hebben onderzoek laten uitvoeren en kwamen tot de conclusie dat mensen minder vaak dagtrips doen dan voor corona, en als ze die doen vanwege de kosten nu eerder kiezen voor een bezoekje aan familie of vrienden. Of ze kiezen voor een attractie die ze al kennen. En dat zijn wij dus niet. Wij komen achter in de rij van keuzes en dat merken we dan ook aan de zeer tegenvallende bezoekersaantallen.”

Toegangsprijs

Bakker stelt dat ook de toegangsprijs (29 euro online of 35 euro ter plekke aan de kassa) een obstakel vormt voor veel mensen. „Dat heeft te maken met de inflatie en hogere energiekosten waar burgers ineens mee geconfronteerd worden.”

Ook geeft de directeur toe dat in het begin het park eigenlijk nog niet klaar was voor het grote publiek. „Er moest nog veel gebeuren en de stroeve start leidde tot veel negatieve reviews en publiciteit. Maar we hopen het tij te keren omdat bezoekers het park inmiddels goed waarderen. Het is dan ook uitgegroeid tot een volwaardige attractie met tal van mooie activiteiten.”

Nieuwe campagnes

Om meer bezoekers te trekken gaat de Floriade inderhaast nieuwe campagnes inzetten om een breder publiek te trekken. Ook zullen de prijzen voor bepaalde groepen worden aangepast. De expositie duurt nog tot en met 9 oktober en de totale overschrijding van het budget zal boven de 100 miljoen euro gaan uitkomen.

De gemeente Almere is met het Rijk en de provincie Flevoland, de andere founders van de Floriade, in gesprek over het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de financiële consequenties. „Want het is duidelijk dat de burgers van Almere hier niet alleen voor moeten opdraaien”, zegt verantwoordelijk wethouder Jan Hoek van Almere die hoopt dat met name het Rijk over de brug komt.

Bij de bekendmaking van het financiële gat, kreeg wethouder Julius Lindenbergh (VVD) het donderdag te kwaad in de raadszaal. „Ik vind het zo erg voor de inwoners van de stad dat dit nu gebeurt. Waar ik aan moet denken is wat de afgelopen jaren al hebben gedaan om te bezuinigen. Wat we zeggen tegen mensen die het zwaar hebben door inflatie op dit moment, die hun gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen. Dat we dan als gemeente deze boodschap moeten geven.”