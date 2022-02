Kabinet aanvaardt spaartaks-arrest, broedt nog op compensatie

Het zal nog wel even duren voordat de bezwaarmakers duidelijkheid krijgen, zegt Van Rij vrijdag. „Daar hebben we zes maanden de tijd voor. Dat gaan we zorgvuldig afwikkelen.” De staatssecretaris kijkt de komende maanden ook of hij iedereen die te veel belasting heeft betaald tegemoet gaat komen.

Het kabinet wacht een miljardendomper nadat de Hoge Raad eind vorig jaar de spaartaks kapittelde. De hoogste rechter oordeelde dat de belasting in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Omdat de Hoge Raad ook besloot dat er compensatie moet komen, dreigt de schade daarvoor tot in de miljarden euro’s te lopen.

Strijd om vergoeding

Hoeveel dat precies wordt, hangt ook af van hoe breed Van Rij het herstel op gaat zetten. Volgens juridisch advies dat het kabinet inwon, zou het houdbaar kunnen zijn om de compensatie alleen te laten gelden voor de 200.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt. Maar in Den Haag vreest men een nieuwe golf van rechtszaken van andere gedupeerden die zich niet bij het massale bezwaar bij de Hoge Raad hadden aangesloten. Ook in de Tweede Kamer valt een voorkeur te horen om in elk geval spaarders allemaal tegemoet te komen.

