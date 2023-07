’Holland in Not’: zo reageren buitenlandse media op val Rutte IV

Britse media, waaronder de BBC en The Guardian houden het feitelijk, en melden met name dat de vier coalitiepartijen qua migratie het vooral met elkaar oneens waren. Zo schrijft de BBC: „De regering is anderhalf jaar geleden aangetreden, maar de coalitiepartijen bleken het al snel diametraal oneens te zijn over migratie.” Daarbij stelt de BBC ook dat het kabinet te maken had met veel druk vanuit de rechterflank. De Irish Examiner citeert Reuters en stelt dat de crisis vooral te wijten is aan de druk vanuit Ruttes eigen VVD om de asielinstroom te doen krimpen.

Het Amerikaanse ABC News wijst ook naar de grote ideologische verschillen tussen de coalitiepartners: „De gesprekken hebben vooral de ideologische verschillen in de coalitie onderstreept, tussen degenen die voor en tegen strengere migratieregels zijn.” Volgens Bloomberg gaat het zelfs over een „abrupte val.” Volgens Politico is de val te wijten aan het feit dat een deel van de coalitie niet zwichtte voor de druk vanuit de VVD. Euronews meldt in haar analyse dat de coalitie al maanden trachtte om een oplossing te vinden voor het migratieprobleem, maar dat zij uiteindelijk gefaald heeft.

’Europese trend’

De val van het Nederlandse kabinet is volgens The New York Times te plaatsen in een Europese trend. De Amerikaanse krant ziet dat asielbeleid in grote delen van de Europese Unie een belangrijk thema is geworden en dat de standpunten verharden.

In een aantal EU-landen leidt immigratie tot een groeiende populariteit van extreemrechts. The New York Times wijst op recente verkiezingssuccessen van Vox in Spanje, de Zweden-Democraten in Zweden en de Rassemblement national van Marine Le Pen in Frankrijk, allemaal partijen die zich fel mengen in het asieldebat. Bovendien hebben Italië en Hongarije met Giorgia Meloni en Viktor Orbán allebei een premier die zeer kritisch is op het aantal migranten dat naar Europa komt.

Volgens de Amerikaanse krant heeft die trend ook invloed gehad op de val van Rutte IV. Om extreemrechts de wind uit de zeilen te nemen, zouden rechtse en centrumrechtse partijen worden gedwongen om hardere standpunten over immigratie in te nemen. De andere regeringspartijen vonden dat premier Mark Rutte zich onnodig fel opstelde en dat het kabinet daardoor is geklapt.

Het Duitse persbureau DPA stelt dat Nederland kampt met een „vooral zelfgecreëerde asielcrisis.” De 47.000 asielzoekers die afgelopen jaar het land binnenkwamen, zouden „niet een buitengewoon hoog aantal” zijn. Het Duitse persbureau denkt dat de lange wachttijden in het proces werden veroorzaakt door bezuinigingen en de krapte op de woningmarkt.

Teflon-premier

France24 stelt dat de ’Teflon premier’ Nederland opnieuw in een politieke crisis stort: „Normaal gezien glijden problemen zo van hem af, maar nu heeft hij zelf een crisis veroorzaakt.” Het Franse Le Monde spreekt over „onoverkomelijke verschillen” tussen de coalitiepartijen. De Italiaanse Corriere della Sera stelt dat de „heterogene coalitie” van Rutte haar einde vond vanwege migratie. Het Italiaanse persbureau ANSA stelt vast dat een van Europa’s langst zittende premiers door de migratieproblemen „is overweldigd.”

Het Spaanse El País wijst net als andere media in een eerste bericht naar de asielcrisis als de oorzaak van de kabinetsval. Het Portugese Expresso schrijft dat de coalitie al een tijdje met elkaar in de clinch lag over migratie, maar dat de problemen de afgelopen dagen enorm zijn gegroeid. Het Israëlische Ma’ariv spreekt zelfs van een „drama” in de Nederlandse politiek.

Het Belgische Nieuwsblad schrijft dat het asieldossier tot ontploffing is gekomen, wat heeft geleid tot de val van de Nederlandse regering. En de Belgische Standaard wijst met name naar de rol van de VVD in de aanloop naar de val van Rutte IV. Het Laatste Nieuws stelt vast dat er na 543 dagen een einde komt aan de vierde regering-Rutte en dat de 56-jarige Rutte wel dertien jaar eerste minister is geweest.