’Holland in Not’: zo reageren buitenlandse media op val Rutte IV

Britse media, waaronder de BBC en The Guardian houden het feitelijk, en wijzen met name dat de vier coalitiepartijen qua migratie het vooral met elkaar oneens waren. Zo schrijft de BBC: „The government was set up a year-and-a-half ago, but the parties have been diametrically opposed on migration policy for some time.” Daarbij stelt de BBC ook dat het kabinet te maken had met veel druk vanuit de rechterflank. De Irish Examiner citeert Reuters en stelt dat de crisis vooral te wijten is aan de druk vanuit Rutte’s eigen VVD om de asielinstroom te doen krimpen.

Het Amerikaanse ABC News wijst ook naar de grote ideologische verschillen tussen de coalitiepartners: „The discussions have underscored ideological divisions in the coalition between the partner parties that do not support a strict crackdown on migration”. Volgens Bloomberg gaat het zelfs over een „abrupte val”.

France24 stelt dat de ’Teflon premier’ Nederland opnieuw in een politieke crisis stort. Normaal gezien glijden problemen zo van hem af, maar nu heeft hij zelf een crisis veroorzaakt. De Italiaanse Corriere della Sera stelt dat de „heterogene coalitie” van Rutte haar einde vond vanwege migratie.

Het Vlaamse Nieuwsblad schrijft dat het asieldossier tot ontploffing is gekomen, wat heeft geleid tot de val van de Nederlandse regering. De Standaard wijst met name naar de rol van de VVD in de aanloop naar de val van Rutte IV. Het Spaanse El País wijst net als andere media in een eerste bericht naar de asielcrisis als de oorzaak van de kabinetsval