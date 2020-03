Brabantse broers Bram en Guus (28 en 31) in coronacoma

Archieffoto, ter illustratie. Niet de artsen van de betreffende broers. Ⓒ ANP

BEEK EN DONK - De Brabantse broers Bram (31) en Guus Konings (29) uit Beek en Donk zijn beiden zwaar getroffen door het coronavius. Ze zijn in twee verschillende ziekenhuizen in coronacoma gebracht in een poging hun longen zo te laten herstellen van de infectie.