Hete zomer laat schrijnend gebrek aan overheidsgezag zien

Het is een zomer vol geweld aan de Nederlandse kust. Gezagsdragers lijken nauwelijks op te treden en bang om te benoemen wie verantwoordelijk zijn, zegt Wierd Duk in de nieuwe aflevering van de podcast In het land van Wierd Duk.

Verder in de podcast: minister Hugo de Jonge had het zichtbaar moeilijk tijdens het coronadebat. Heeft hij zijn dossiers wel op orde? Facebook past zijn huisregels aan en doet Zwarte Piet in de ban. Is dit de nagel aan de doodskist van het Nederlandse volksfeest? Vlieglawaai in Groningen laat zien hoe diep de noorderlingen zijn getraumatiseerd. En: na de laffe moord op Bas van Wijk trad een interessant mechanisme in werking. Waarom politici en andere bestuurders dat niet moeten negeren.

Luister ’Het land van Wierd Duk’ hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.