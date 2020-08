Ook scholen in het zuiden verplichten mondkapjes

Het Lodewijk College in Terneuzen verplicht mondkapjes in de gangen en de aula van een van zijn gebouwen. In de klas en buiten op het plein hoeven de kinderen geen kapje te dragen.

Het Beroepscollege Parkstad Limburg verplicht mondkapjes bij praktijklessen waar leerlingen en leraren geen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Het beroepscollege heeft vestigingen in Kerkrade, Heerlen en Landgraaf.

Ook elders verplichting

In het noorden van het land is het nieuwe schooljaar deze week al begonnen. Ook daar hebben sommige scholen een mondkapjesplicht ingevoerd. In het midden van Nederland gaan de leerlingen op 31 augustus weer naar school.