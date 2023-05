OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 452 van de invasie LIVE | Bachmoet doet Zelenski denken aan Hiroshima na atoombom

Luchtbeelden van Bachmoet voor en na de hevige gevechten die al maanden duren. Ⓒ AFP

Het Oekraïense leger heeft op Telegram gemeld dat er zich Russische vliegtuigen in de lucht bevinden en er aanvallen met hypersonische Kinzhal-raketten dreigen. De Oekraïense president Zelenski is zaterdag in Japan aangekomen voor de G7-top. Volg hier de laatste ontwikkelingen.