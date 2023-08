Visverbod moet Zuid-Afrikaanse pinguïns gaan redden

NAIROBI - Pinguïns kijken op Boulders Beach onder Kaapstad in Zuid-Afrika; het is een populaire activiteit voor duizenden toeristen per jaar, ook uit Nederland. Maar de sympathieke beestjes staan volgens deskundigen op het punt van uitsterven. Een visverbod moet uitkomst bieden.

Een kolonie van Afrikaanse pinguïns in Boulders Bay. Als er niets gebeurt gaat de pinguïn de dodo achterna, zo luidt de vrees. Ⓒ Foto ANP/HH