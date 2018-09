Doorschijnende kikker ontdekt in Ecuador

Het diertje, dat de wetenschappelijke naam Hyalinobatrachium yaku heeft gekregen, behoort tot de glaskikkers - die bekendstaan om een transparante huid rond de buik. Maar de nieuw ontdekte soort is dus nog een stuk specialer. De kikker, die zo’n twee centimeter groot is, werd op drie verschillende plekken in het Zuid-Amerikaanse land gespot. De wetenschappers vermoeden dat het beest op meer plekken voorkomt, zoals in buurland Peru.

Hoeveel er van dit soort kikkers zijn, is niet te zeggen. De kikkers laten zich nauwelijks zien en verstoppen zich maar al te graag tussen het groen.