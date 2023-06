Topo-blunder: Amerikaanse nieuwssite noemt Rotterdam Centraal ’grootste station van Amsterdam’

Het artikel in kwestie gaat over Moments Contained, een nieuw standbeeld dat sinds een paar weken voor het Rotterdamse station staat. „Het kunstwerk is dé attractie van Amsterdam”, kopt Yahoo. „Een must-see in de Nederlandse hoofdstad.”

Een pijnlijk vergissing. Maar helaas wordt de geografische blunder nog erger: „Het bronzen beeld is gemaakt door de Britse kunstenaar Thomas J. Price en staat op Rotterdam Centraal, het grootste treinstation van Amsterdam”, klinkt het.

Op Twitter wordt massaal gereageerd op de topo-blunder. „Denemarken is ook de hoofdstad van Praag”, „Dit zullen Rotterdammers waarderen” en „Zet gewoon héél even Google maps aan”, luiden een aantal reacties.