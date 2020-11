Nog veel vragen na tragische dood ’jetman’ Vincent: wat ging er mis?

Wat er precies gebeurde tijdens de training is nog onduidelijk. Zo is niet zeker of het ongeval tijdens een vlucht gebeurde of dat tijdens een grondtraining iets faliekant misging. De Franse stuntman werd onder meer via sociale media wereldberoemd met zijn indrukwekkende vluchten boven de metropool in de Arabische wereld.

Zijn miljoenen volgers op sociale media vragen zich af wat zich heeft afgespeeld. Vooralsnog houdt ’Jetman Dubai’, de stuntclub waar Reffet deel van was, het bij een korte verklaring op Facebook.

Met zijn jetpack, gemaakt uit vleugels van carbonvezel en uitgerust met vier kleine straalmotoren, voerde Reffet iconische vluchten uit boven de indrukwekkende skyline van Dubai. Ook vloog hij een keer door de Chinese ’hemelpoort’ van Tianmen Shan, een enorme boog in een uitgeholde bergketen.

Vince Reffet in actie in zijn jetpack. Ⓒ AFP

Eerder sprong Reffet al eens in zijn hightech-uitrusting van de Burj Khalifa, het hoogste gebouw in Dubai. Ook met het in formatie vliegen met de grootste jets van de wereld, bereikte Reffet een miljoenenpubliek. In 2015 vloog hij samen met een Zwitserse collega met vleugels en motoren aangebonden vlak naast een Airbus A380-dubbeldekker.

Als base-jumper sprong Reffet in 2019 nog van de Euromast in Rotterdam.

De Franse stuntman had miljoenen volgens op sociale media. Ⓒ EPA

Reffet, een telg uit een skydive-familie, haalde met zijn uitrusting snelheden tot wel 400 kilometer per uur. De maximale hoogte die hij bereikte in zijn pak: 1800 meter. „Met deze machine kan ik vliegen als een vogel”, zei hij al eens in Amerikaanse media.

Het onderzoek naar het ongeval loopt nog. Het is nog onbekend wanneer de bevindingen gedeeld zullen worden.

Bekijk hieronder de meest spraakmakende video’s van Reffet.