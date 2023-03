Amsterdam: EMA en erotisch centrum worden geen buren

Een woordvoerder van de gemeente meldt dat er „minimaal een halve kilometer zit tussen het EMA en de locaties in Zuid.” Ook vindt de politie volgens de woordvoerder dat op deze locaties weinig veiligheidsrisico’s zijn en vindt het sekswerk inpandig plaats. „Zonder publiek op straat zoals op de Wallen”, aldus de gemeente.

Het EMA kondigde dinsdag aan dat het, in overleg met de Europese Commissie, wil zorgen voor „een veilige werkomgeving voor medewerkers en deskundigen.” De toezichthouder voor geneesmiddelen en vaccins in Europa verhuisde na de Brexit van Londen naar Amsterdam. Veiligheid was toen een van de belangrijke voorwaarden bij het kiezen van een nieuwe locatie. Dinsdag liet het EMA weten furieus te zijn over de plannen van de gemeente Amsterdam omdat het zich zorgen maakt over overlast als het erotisch centrum in de buurt van het EMA komt.

Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt dat het EMA de commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, „inderdaad op de hoogte heeft gebracht over de mogelijke plannen van de stad.” Of de commissie stappen kan of zal ondernemen, blijft in het midden. „Meer commentaar hebben we op dit ogenblik niet.” De toewijzing van Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats voor het EU-agentschap werd eind 2017 door de lidstaten bepaald na drie stemrondes en een loting, waarbij uiteindelijk Amsterdam de voorkeur kreeg boven Milaan. De Italiaanse stad en de regering waren het niet eens met deze gang van zaken en hebben hierover de afgelopen jaren al enkele keren tevergeefs een zaak aangespannen bij het Europees Hof van Justitie.

Amsterdam kondigde vorige maand aan een nieuw erotisch centrum te willen als alternatief voor de Wallen. Sekswerkers op die plek voelen daar niets voor, meldde de belangenvereniging van raamprostituees Red Light United eerder al. De organisatie is fel tegenstander van een verhuizing en roept de gemeente op in plaats daarvan beter te gaan handhaven op overlast op de Wallen.

Dat bij genoemde alternatieve locaties bezwaren klinken, noemt Red Light United logisch omdat „geen enkele buurt zit te wachten op een erotisch centrum.” Toch is de aankondiging van het EMA pijnlijk voor de sekswerkers, zegt voorzitter van de belangengroep Felicia Anna. „Het voelt of iedereen van ons af wil. Terwijl we legale banen hebben en belasting betalen. De een wil je weghebben en de ander wil je niet ontvangen. We zouden net als andere mensen moeten worden behandeld”, aldus de leider van de club die zegt zich „met hand en tand te blijven verzetten tegen dit project”, waarmee ze doelt op de verhuizing weg van de Wallen.