Voor het eerst geen coronadoden in Portugal sinds half maart

Een vrouw krijgt even de kans haar vader vast te houden bij een verzorgingshuis in Lissabon (archieffoto). Ⓒ AFP

LISSABON - In Portugal is de afgelopen 24 uur niemand overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Dat is voor het eerst sinds half maart, toen de lockdown van kracht werd in het land. Ook het aantal nieuwe infectiegevallen (106) was het laagst in drie maanden.