Brexit-evenement in Wijk aan Zee gaat viral

Bijna zevenduizend mensen zeggen te gaan en nog eens zo’n vijftigduizend mensen hebben aangeklikt dat ze ’geïnteresseerd’ zijn in het evenement. De reacties stromen binnen op de pagina die de uittocht van Groot-Brittannië uit de EU ’viert’. Veel mensen zien het wel zitten om de Britten te zien vertrekken: „Biertje erbij, met wat ’fish and chips’ ... Topdrama!”, zo schrijft Gea. „Ik moet werken... kan het niet een dag of twee uitgesteld worden?” grapt iemand anders.

Anderen kunnen het jolige evenement minder waarderen: „Lach maar, die Britten zijn straks van Brussel af, en wij zitten nog met die geldverslindende machine opgescheept...”, schrijft Douwe.

Dat Groot-Brittannië als ’gesloten inrichting’ achterblijft, bedoelt organisator Ron Toekook niet negatief maar ’tongue-in-cheek’, zo licht hij telefonisch toe. Hij maakte het Facebookevenement aan als ludieke actie, maar werd verrast door de massale respons. Toekook betreurt het vertrek van de Britten: „We hebben zo veel te danken aan ze: van de Beatles, tot films met Hugh Grant en ook Jamie Oliver. Ik heb daar warme gevoelens bij.”

Toekook vindt het heel jammer dat ze er nu uitstappen. „We nemen afscheid van een hele oude vriend die weggaat. Het wordt moeilijker om erheen te gaan en culturen uit te wisselen.” Hij veroordeelt het besluit niet en zegt het ook ergens te begrijpen. „Ze moeten het zelf weten, maar wij hebben geen hekel aan alles wat Brits is. Ik hoop dat ze ooit terugkomen.”

De organisator staat ook open voor muzikale suggesties, zo schrijft hij op de pagina: „Bij voldoende belangstelling kan er een band komen die Het is stil aan de overkant en We’ll meet again kan spelen. Andere muzikale suggesties zijn van harte welkom.” Dat leidt op de pagina weer tot een stroom aan posts van liedjes zoals Go your own way van Fleetwood Mac en Somebody that I used to know van Gotye.