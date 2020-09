Nieuws uit de privésfeer: zijn ministers vogelvrij?

Politici, zoals hier minister Grapperhaus, kunnen in het openbaar nauwelijks nog een stap zetten zonder dat dit door een camera wordt geregistreerd. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De voorbije week kwam minister Ferd Grapperhaus (Justitie) in opspraak vanwege beelden van zijn bruiloft, waarop te zien was dat hij zijn eigen coronaregels opzij had gezet. Schande werd er gesproken van de fotograaf, die openlijk toegaf aan de foto’s van de privé-aangelegenheid te willen verdienen. Maar ook in de zelfbenoemde kwaliteitsmedia kon men niet om de plaatjes heen: nieuws is nu eenmaal nieuws, ook al gebeurt het in de privésfeer. Zijn hoogwaardigheidsbekleders nu vogelvrij verklaard?