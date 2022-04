Man uit Breda paar keer getaserd en bedreigd met pistool

Ⓒ ANP

BREDA - Een 22-jarige man uit Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt nadat hij meermaals was getaserd. Ook kreeg hij een pistool op zijn hoofd gericht. Twee verdachten zijn opgepakt. Het incident gebeurde in Roosendaal.